Tickets für die ORF Radio Tirol Musiklounge holen

Auch heuer wird die Innsbrucker Herbstmesse von 7. bis 11. Oktober zum beliebten Treffpunkt für die Tirolerinnen und Tiroler. Und ein Besuch in der ORF Radio Tirol Musiklounge garantiert Top-Acts, die mit Live-Auftritten für Stimmung sorgen. Deshalb verlost die AK Tirol auch heuer wieder unter allen Mitgliedern Eintrittskarten. Machen Sie mit und erleben Sie Ihre beliebte Künstlerinnern und Künstler – mit je 1 Begleitperson. Die AK Tirol lädt auch auf Essen und Getränke sowie auf den Eintritt zur Herbstmesse ein.