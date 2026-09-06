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Tickets für die ORF Radio Tirol Musiklounge holen

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06.09.2026 00:01
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Lemo steht am Freitag, 9. Oktober, auf der Bühne.
Lemo steht am Freitag, 9. Oktober, auf der Bühne.(Bild: Manfred Werner CC BY-SA 3.0)
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Vom 7. bis 11. Oktober begeistern bei der Innsbrucker Herbstmesse wieder Publikumslieblinge wie die Nockis oder Josh die Gäste der ORF Radio Tirol Musiklounge. Als AK Mitglied können Sie die Stars live erleben, mit je 1 Begleitperson inklusive Essen und Getränke.

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Auch heuer wird die Innsbrucker Herbstmesse von 7. bis 11. Oktober zum beliebten Treffpunkt für die Tirolerinnen und Tiroler. Und ein Besuch in der ORF Radio Tirol Musiklounge garantiert Top-Acts, die mit Live-Auftritten für Stimmung sorgen. Deshalb verlost die AK Tirol auch heuer wieder unter allen Mitgliedern Eintrittskarten. Machen Sie mit und erleben Sie Ihre beliebte Künstlerinnern und Künstler – mit je 1 Begleitperson. Die AK Tirol lädt auch auf Essen und Getränke sowie auf den Eintritt zur Herbstmesse ein.

Das Programm

  • Mittwoch, 7. Oktober: Natalie Holzner, Marc Pirchner, Sassy und die Band, Die Nockis
  • Donnerstag, 8. Oktober: Chevy 57, Nick P., Smokie, ORF Radio Tirol Band
  • Freitag, 9. Oktober: Trevor Jackson, The Weather Girls, Lemo, ORF Radio Tirol Band
  • Samstag, 10. Oktober: Lena Schauer, Tagträumer, JOSH., ORF Radio Tirol Band
  • Sonntag, 11. Oktober: Martin Locher und Band, The Monroes, Johnny Logan und Band

Beginn: jeweils 15 Uhr Programmänderungen vorbehalten.

Jetzt mitmachen
Gleich HIER mitmachen, Wunschtermin auswählen und das Formular ausfüllen! Mit etwas Glück gewinnen Sie Tickets für die Innsbrucker Herbstmesse und Zugang zur ORF Radio Tirol Lounge zum ausgewählten Termin für Sie und Ihre Begleitperson inkl. Essen und Getränken. Einsendeschluss: 15. September 2025

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