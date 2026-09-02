Win tickets to JRE Chefs Roulette!

The evening normally costs 178 euros per person. This includes a five-course meal, an aperitif, wine or other beverage pairings, water, and coffee. In 2025, around 1,600 guests already took part in this culinary game of surprises. Some restaurants were fully booked in no time. In addition to the culinary experience, the event also focuses on a good cause. As part of Chefs Roulette, a charity raffle will once again take place. All proceeds will go to a charitable cause. Last year, an impressive 41,650 euros were raised through this event.