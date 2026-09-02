Enter & Win
Win tickets to JRE Chefs Roulette!
Who’s actually cooking for me today? It’s precisely this question that makes Chefs Roulette one of Austria’s most extraordinary culinary events. On October 7, top chefs from the Jeunes Restaurateurs will swap kitchens—and guests won’t find out who’s behind their meal until after the second course. The “Krone” is giving away 1x2 tickets to this gourmet adventure.
It’s all up to chance—and nothing will be revealed until the second course: On October 7, 2026, the popular Chefs Roulette will enter its ninth edition. At 35 JRE restaurants, as well as a special location in Vienna, the Jeunes Restaurateurs will take over other chefs’ kitchens for one evening and provide culinary surprises.
The idea behind it comes from top chef Richard Rauch. The goal of this extraordinary evening is not only to surprise guests but also to foster exchange within Austria’s top gastronomy scene. The chefs get to know new cuisines, teams, producers, and regions—while bringing their own unique style to the table.
Five courses—and plenty of guesswork
For guests, this means one thing above all: enjoyment without knowing in advance who’s in the kitchen. The menus are designed so that the guest chef’s identity remains a secret for as long as possible. The secret is revealed only after the second course.
The evening normally costs 178 euros per person. This includes a five-course meal, an aperitif, wine or other beverage pairings, water, and coffee. In 2025, around 1,600 guests already took part in this culinary game of surprises. Some restaurants were fully booked in no time. In addition to the culinary experience, the event also focuses on a good cause. As part of Chefs Roulette, a charity raffle will once again take place. All proceeds will go to a charitable cause. Last year, an impressive 41,650 euros were raised through this event.
JRE Chefs Roulette 2026 – Das Line-up
Steiermark
- Artis, Graz(3 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Der Wilde Eder, St. Kathrein am Offenegg(3 Gault&Millau Hauben) – Website
- Geiger Alm, Altaussee(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Geschwister Rauch & Villa Rosa, Bad Gleichenberg(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Haus Zirngast, Schladming – Website
- Krainer, Langenwang(4 Gault&Millau Hauben) – Website
- Lurgbauer, St. Sebastian bei Mariazell(3 Gault&Millau Hauben) – Website
- Schlosskeller Südsteiermark, Leibnitz(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
Salzburg
- Döllerer, Golling(5 Gault&Millau Hauben, 2 Michelin Sterne) – Website
- Kirchenwirt Leogang seit 1326, Leogang(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Mesnerhaus, Mauterndorf(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Pfefferschiff, Hallwang(3 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Riederalm – Dahoam, Leogang(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Kräuterreich by Vitus Winkler, St. Veit im Pongau(4 Gault&Millau Hauben, 2 Michelin Sterne) – Website
Tirol
Oberösterreich
- Bergergut, Oberafiesl(3 Gault&Millau Hauben) – Website
- Bootshaus, Traunkirchen(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Forthuber, Feldkirchen bei Mattighofen(3 Gault&Millau Hauben) – Website
- Lukas Restaurant, Schärding(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Mühltalhof – Ois, Neufelden(4 Gault&Millau Hauben, 2 Michelin Sterne) – Website
- Rau – Nature-based Cuisine, Großraming(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Waldschänke, Grieskirchen(3 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
Kärnten
Niederösterreich
- Esslokal, Hadersdorf am Kamp(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Floh, Langenlebarn(3 Gault&Millau Hauben) – Website
- Gaumenkitzel, Kirchberg am Wechsel(3 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern) – Website
- Hueber der Wirt in Bründl, St. Georgen an der Leys(3 Gault&Millau Hauben) – Website
- Kolm, Arbesbach(3 Gault&Millau Hauben) – Website
- Landgasthaus Essl, Rossatz-Arnsdorf(3 Gault&Millau Hauben) – Website
- Landhaus Bacher, Mautern(5 Gault&Millau Hauben, 2 Michelin Sterne) – Website
- Triad, Krumbach(3 Gault&Millau Hauben) – Website
Burgenland
- Csencsits, Harmisch(3 Gault&Millau Hauben) – Website
Wien
- Miele Experience Center Wien 23 – Tickets
Win tickets now!
The “Krone” is giving away 1 pair of tickets for Chefs Roulette on October 7 at a participating restaurant of your choice! Simply fill out the form below by the entry deadline of September 9 at 9:00 a.m., and you’ll be entered in the drawing.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.