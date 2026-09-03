Mobilitätspreis für bedeutende Projekte verliehen

Bündel an Maßnahmen der Tirol Kliniken

Die Tirol Kliniken haben für ihre 9000 Beschäftigten in Innsbruck, Hall, Hochzirl und Natters ein Bündel an Maßnahmen umgesetzt, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umweltverträglicher zur Arbeit kommen. Zwei Drittel nutzen bereits die Angebote von Jobticket über Stadtrat bis Car-Sharing. Bereits 2016 wurde begonnen, die Flotte auf E-Autos umzustellen, sagte Stefan Deflorian, GF Tirol Kliniken.