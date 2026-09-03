Mobilitätspreis für bedeutende Projekte verliehen

Alljährlich wird der vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) initiierte Mobilitätspreis verliehen. Nun war es wieder so weit. Im Tiroler Landhaus strahlten die Ausgezeichneten um die Wette.
Im Landhaus wurde am Mittwoch der VCÖ-Mobilitätspreis verliehen: Die Fachjury kürte das Mobilitätsmanagement der Tirol Kliniken zum Sieger. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Stadt Innsbruck für die Neugestaltung des Bozner Platzes sowie Ostertag Architects als Planer der Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Fritzens-Wattens.
Bündel an Maßnahmen der Tirol Kliniken
Die Tirol Kliniken haben für ihre 9000 Beschäftigten in Innsbruck, Hall, Hochzirl und Natters ein Bündel an Maßnahmen umgesetzt, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umweltverträglicher zur Arbeit kommen. Zwei Drittel nutzen bereits die Angebote von Jobticket über Stadtrat bis Car-Sharing. Bereits 2016 wurde begonnen, die Flotte auf E-Autos umzustellen, sagte Stefan Deflorian, GF Tirol Kliniken.
Der Mobilitätspreis wird jährlich vom Verkehrsclub Österreich mit Land Tirol und ÖBB vergeben.
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