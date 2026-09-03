Beim Abbiegen übersehen: Taxi stößt Fußgängerin um

Dabei dürfte er eine 27-Jährige übersehen haben, welche die Brücke gerade auf einem Zebrastreifen überquerte. Es kam zur Kollision. Ein zufällig anwesender Sanitäter leistete Erste Hilfe und verständige die Rettungskräfte. Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.