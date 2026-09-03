Beim Abbiegen übersehen: Taxi stößt Fußgängerin um

Beim Abbiegen auf die Grazer Teggethoffbrücke dürfte ein Taxifahrer Mittwochabend eine Fußgängerin übersehen haben. Das Auto stieß sie am Schutzweg um, die 27-Jährige verletzte sich.
Der 59-jährige Taxifahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung war laut Polizei am Mittwoch gegen 19 Uhr am Grieskai in Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Belgiergasse wollte er nach links auf die Teggethoffbrücke abbiegen.
Dabei dürfte er eine 27-Jährige übersehen haben, welche die Brücke gerade auf einem Zebrastreifen überquerte. Es kam zur Kollision. Ein zufällig anwesender Sanitäter leistete Erste Hilfe und verständige die Rettungskräfte. Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.
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