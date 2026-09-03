E-Biker (69) bei der Fahrt ins Tal schwer gestürzt

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr. Mit einem E-Bike fuhr der 69-Jährige, der aus Freiburg stammt, von der Gampenalpe in Richtung Tal. „Laut seinen Angaben kam er aus Eigenverschulden zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern.