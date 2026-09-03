E-Biker (69) bei der Fahrt ins Tal schwer gestürzt

Fataler Freizeitunfall im Tiroler Ski-Mekka Ischgl! Ein Deutscher (69) kam bei einer Tour mit dem E-Bike während der Fahrt ins Tal zu Sturz und verletzte sich schwer. Der Notarzthubschrauber musste ausrücken.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr. Mit einem E-Bike fuhr der 69-Jährige, der aus Freiburg stammt, von der Gampenalpe in Richtung Tal. „Laut seinen Angaben kam er aus Eigenverschulden zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern.
Nach Erstversorgung ins Krankenhaus geflogen
Dabei zog sich der Sportler „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Die Bergrettung sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers „C5“ führten die Erstversorgung des Verletzten durch. Im Anschluss wurde der Deutsche in das Krankenhaus Zams geflogen.
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