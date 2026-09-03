Überholmanöver endet für E-Biker (58) in Klinik

In der Innsbrucker Klinik endete die Ausfahrt mit dem E-Bike für einen 58-Jährigen am Mittwoch. Grund dafür war ein missglücktes Überholmanöver. Die Rettungskräfte mussten ausrücken.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 20.30 Uhr. Mit seinem Fahrrad fuhr ein 36-Jähriger in der Innsbrucker Herzog-Otto-Straße in Richtung Westen. Hinter ihm befand sich der 58-Jährige mit seinem E-Bike, der in dieselbe Richtung unterwegs war. „Als der E-Biker zum Überholen ansetzte, kam ihm ein Lenker auf einem E-Roller entgegen“, heißt es von der Polizei.
Mit Rettung in Klinik gebracht
Der 58-Jährige bremste daraufhin ab und wollte sich wieder hinter dem 36-Jährigen einordnen, touchierte dabei jedoch mit seinem Vorderrad dessen Hinterrad. Folglich kamen beide Biker zu Sturz, wodurch sich der 58-Jährige Verletzungen zuzog. Die Rettung lieferte ihn in die Innsbrucker Klinik ein.
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