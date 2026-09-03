In ganz Argentinien! Besondere Ehre für Messi

Messi hatte am Montag seinen Rücktritt aus der „Albiceleste“ nach 21 Jahren bekannt gegeben. Der 39-Jährige absolvierte 207 Länderspiele, traf 125 Mal für Argentinien und wurde 2022 mit den Südamerikanern Weltmeister. Bei der diesjährigen WM hatte er die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni bis ins Finale geführt, die Titelverteidigung gegen Spanien nach Verlängerung aber verpasst.