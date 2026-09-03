In ganz Argentinien! Besondere Ehre für Messi

Hommage an Lionel Messi: In allen argentinischen Ligen sollen die Partien in der kommenden Runde für eine Ehrung des Fußballstars unterbrochen werden.
Verbandspräsident Claudio Tapia kündigte an, dass die Spiele sämtlicher Männer- und Frauenbewerbe nach 10 Minuten gestoppt werden sollen, „um mit einer Minute Applaus die Karriere von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft zu würdigen und zu ehren“. Messi trug auch in der Auswahl die Nummer 10.
Messi hatte am Montag seinen Rücktritt aus der „Albiceleste“ nach 21 Jahren bekannt gegeben. Der 39-Jährige absolvierte 207 Länderspiele, traf 125 Mal für Argentinien und wurde 2022 mit den Südamerikanern Weltmeister. Bei der diesjährigen WM hatte er die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni bis ins Finale geführt, die Titelverteidigung gegen Spanien nach Verlängerung aber verpasst.
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