First secret meeting between the state leader and Zeiler

That’s because Carinthia’s state leader, Daniel Fellner, called out federal party leader Andreas Babler live on Carinthian ORF. When asked about the dismal poll numbers at the federal level, he—like Burgenland’s state leader Hans Peter Doskozil before him—referred to the SPÖ as a “minor party”. It remains to be seen who will lead the SPÖ as its top candidate in the next National Council election. If the polls show the SPÖ at 15 percent even shortly before a National Council election, that would be the “deadline” for Fellner.