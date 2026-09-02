Regarding Babler's Succession
First secret meeting between the state leader and Zeiler
Carinthia’s SPÖ state governor, Daniel Fellner, set a deadline for SPÖ federal party leader Andreas Babler during his ORF summer interview—and had already dined with a potential successor beforehand.
“Stocker and Babler are trembling for their jobs,” read the headline in the “Krone” on Wednesday. And the jitters are continuing in full swing, especially within the SPÖ.
That’s because Carinthia’s state leader, Daniel Fellner, called out federal party leader Andreas Babler live on Carinthian ORF. When asked about the dismal poll numbers at the federal level, he—like Burgenland’s state leader Hans Peter Doskozil before him—referred to the SPÖ as a “minor party”. It remains to be seen who will lead the SPÖ as its top candidate in the next National Council election. If the polls show the SPÖ at 15 percent even shortly before a National Council election, that would be the “deadline” for Fellner.
Who will stand against Babler in Mauerbach?
And that’s when media executive Gerhard Zeiler—who is being touted as an alternative to Babler—comes into play. As the “Krone” learned, Fellner and the 71-year-old met for dinner in July—a meal that likely pleased both of them, both in terms of cuisine and conversation.
A revelation that is causing quite a stir just before the SPÖ Executive Committee’s closed-door meeting. From Saturday to Sunday, the party’s top officials will be gathered at the elegant Schlosspark in Mauerbach (Lower Austria). One thing is certain: there is a great need for discussion.
“But it’ll probably just be the usual self-congratulation, since Babler’s critics are either no longer on the executive committee or are skipping the retreat,” reveals one participant. Some aren’t even arriving until Sunday—like Carinthia’s state leader Fellner, who prefers to attend a folk festival on Saturday.
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