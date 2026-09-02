Defender Joins the Team
LASK Brings in Reinforcements for the Champions League!
LASK has bolstered its squad once again ahead of its Champions League debut!
The double champion has signed Daniel Elfadli, a 29-year-old defensive player, on loan until the end of the season from the storied German club Hamburger SV.
The German-Libyan dual citizen has made three appearances for the Libyan national team; last season, he played 21 games for HSV in the top flight, primarily as a defensive midfielder or center back.
“Good build-up play and high game intelligence!”
“Daniel is a versatile defensive all-rounder who gives us a lot of flexibility on defense. He also has good build-up play and high game intelligence. With his mentality, he fits very well into our team,” said LASK sporting director Dino Buric.
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