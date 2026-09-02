From Backa Topola
Ried Signs Croatian Center Back Capan
Von krone Sport
SV Ried bolstered its squad on Wednesday with the signing of Croatian center back Luka Capan!
The 31-year-old is moving to the Innviertel from the Serbian club TSC Backa Topola; he has signed a two-year contract with the Austrian Bundesliga club through 2028.
During his three years with HNK Rijeka (2018–2021), Capan won the Croatian league title and also earned international call-ups. He is expected to mentor the younger players at Ried.
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