Geburtstag für ein Bade- und Erholungsparadies

Ein Bade- und Erholungsparadies, dem es auch an kälteren Tagen im Jahr nicht an „Romantik-suchenden“ Gästen mangelt: Der Badeteich Poysdorf ist wohl jedem in der Region bekannt. Weniger Menschen wissen, dass die Erfolgsgeschichte von einem halben Jahrhundert begann.
Auch durch einen sorgsamen Umgang bei Pflege- und Regulierungsmaßnahmen sowie durch das Gastroangebot ist die Badestelle zu einer „echten Marke“ geworden – und zwar einer, die bei den Qualitätswettbewerben österreichweiter Badeplätze in der Wasserqualität stets auf den vorderen und saubersten Plätzen zu finden ist.
Egon Englisch präsentierte Buch und zeigte Bilder von damals
Ein honoriger Bürger, der den Werdegang der „Wasserstelle“ selbst miterlebt hat, hat dem beliebten Poysdorfer Erholungsdenkmal mit angeschlossenem Campingplatz nicht nur eine 50-Jahre-Feier verpasst, sondern auch ein Buch über den beliebten Badeort geschrieben. „Damals hatte Bürgermeister Robert Gloss die Jahrhundertidee, westlich einen Badeteich zu errichten“, erinnert sich Autor Egon Englisch. „Und es ist bis heute eine weithin bekannte Stelle für Wasserratten und Erholungsuchende.“
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