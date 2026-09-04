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Buch zu 50er-Jubiläum

Geburtstag für ein Bade- und Erholungsparadies

Niederösterreich
04.09.2026 16:00
Zeitzeugen und begeisterte Fans der Werke über den Poysdorfer Badeteich von Egon Englisch ...
Zeitzeugen und begeisterte Fans der Werke über den Poysdorfer Badeteich von Egon Englisch (2.v.li).(Bild: zVg)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Ein Bade- und Erholungsparadies, dem es auch an kälteren Tagen im Jahr nicht an „Romantik-suchenden“ Gästen mangelt: Der Badeteich Poysdorf ist wohl jedem in der Region bekannt. Weniger Menschen wissen, dass die Erfolgsgeschichte von einem halben Jahrhundert begann.

 

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Auch durch einen sorgsamen Umgang bei Pflege- und Regulierungsmaßnahmen sowie durch das Gastroangebot ist die Badestelle zu einer „echten Marke“ geworden – und zwar einer, die bei den Qualitätswettbewerben österreichweiter Badeplätze in der Wasserqualität stets auf den vorderen und saubersten Plätzen zu finden ist.

Manchmal ruhig, manchmal Trubel: Beim 50 Jahre alte Gewässer ist jedenfalls allein durch die ...
Manchmal ruhig, manchmal Trubel: Beim 50 Jahre alte Gewässer ist jedenfalls allein durch die Bewirtung immer was los.(Bild: Andreas Leisser)

Egon Englisch präsentierte Buch und zeigte Bilder von damals
Ein honoriger Bürger, der den Werdegang der „Wasserstelle“ selbst miterlebt hat, hat dem beliebten Poysdorfer Erholungsdenkmal mit angeschlossenem Campingplatz nicht nur eine 50-Jahre-Feier verpasst, sondern auch ein Buch über den beliebten Badeort geschrieben. „Damals hatte Bürgermeister Robert Gloss die Jahrhundertidee, westlich einen Badeteich zu errichten“, erinnert sich Autor Egon Englisch. „Und es ist bis heute eine weithin bekannte Stelle für Wasserratten und Erholungsuchende.“

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