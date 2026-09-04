Geburtstag für ein Bade- und Erholungsparadies

Egon Englisch präsentierte Buch und zeigte Bilder von damals

Ein honoriger Bürger, der den Werdegang der „Wasserstelle“ selbst miterlebt hat, hat dem beliebten Poysdorfer Erholungsdenkmal mit angeschlossenem Campingplatz nicht nur eine 50-Jahre-Feier verpasst, sondern auch ein Buch über den beliebten Badeort geschrieben. „Damals hatte Bürgermeister Robert Gloss die Jahrhundertidee, westlich einen Badeteich zu errichten“, erinnert sich Autor Egon Englisch. „Und es ist bis heute eine weithin bekannte Stelle für Wasserratten und Erholungsuchende.“