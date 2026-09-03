Ortschefin zum Pacht-Streit in der Badesiedlung

„Pachtzinsregelung wurde nicht beanstandet“

Nun bezieht ÖVP-Ortschefin Susanna Kittinger Stellung und hält fest: „Die Entscheidung betrifft ausschließlich die Frage, ob sich der Gemeinderat mit dem Initiativantrag befassen muss. Die beschlossene Pachtzinsregelung und deren Berechnungsgrundlage wurden vom Landesverwaltungsgericht nicht beanstandet. Die Marktgemeinde nimmt diese Entscheidung zur Kenntnis.“ Die Konsequenz der Entscheidung besteht laut Kittinger daher darin, dass der Initiativantrag dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen ist. Und sie sagt: „Der Gemeinderat bleibt dabei in seiner Entscheidung völlig frei. Er kann dem Antrag zustimmen, ihn teilweise berücksichtigen oder ihn ablehnen.“