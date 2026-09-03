Ortschefin zum Pacht-Streit in der Badesiedlung

Hoher Wellengang in der Badesiedlung Greifenstein-Altenberg: Jetzt spricht ÖVP-Bürgermeisterin Susanna Kittinger zur Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts und erklärt die Pachtzinserhöhung. Der Initiativantrag wird in der Gemeinderatssitzung am 25. September behandelt werden.
Wie hoch soll der Pachtzins für neue Bewohner in der Badesiedlung Greifenstein-Altenberg sein? Mit dieser Frage muss sich der Gemeinderat von St. Andrä-Wördern in seiner Sitzung am 25. September neuerlich beschäftigen, die „Krone“ berichtete.
„Pachtzinsregelung wurde nicht beanstandet“
Nun bezieht ÖVP-Ortschefin Susanna Kittinger Stellung und hält fest: „Die Entscheidung betrifft ausschließlich die Frage, ob sich der Gemeinderat mit dem Initiativantrag befassen muss. Die beschlossene Pachtzinsregelung und deren Berechnungsgrundlage wurden vom Landesverwaltungsgericht nicht beanstandet. Die Marktgemeinde nimmt diese Entscheidung zur Kenntnis.“ Die Konsequenz der Entscheidung besteht laut Kittinger daher darin, dass der Initiativantrag dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen ist. Und sie sagt: „Der Gemeinderat bleibt dabei in seiner Entscheidung völlig frei. Er kann dem Antrag zustimmen, ihn teilweise berücksichtigen oder ihn ablehnen.“
Eigentum der Gemeinde und somit aller Einwohner
Knapp mehr als 12 Prozent der 702 Grundstücke auf 50 Hektar sind in Gemeindebesitz. „Unsere Pachtflächen sind somit Eigentum aller Einwohner. Als Bürgermeisterin bin ich verpflichtet, dieses Eigentum möglichst gut zu verwalten und nicht fahrlässig damit umzugehen“, so Kittinger. Sie sieht es in der Zuständigkeit der Gemeindevertreter, dass „die Pachthöhe angemessen und nicht zum Vorteil einzelner angesetzt wird.“ Die Erhöhung sei auch aufgrund der Infrastruktur wie Kanal und Wasser sowie der Möglichkeit des ganzjährigen Wohnens „als notwendig zu erachten“. Gültige Verträge, die bis 2038 gelten, seien nicht betroffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.