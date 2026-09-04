Motorrad gegen Auto: Biker (52) im Spital

Ins Krankenhaus geflogen werden musste ein 52-jähriger Motorradfahrer aus der Steiermark nach einem Unfall im Bezirk Lilienfeld (NÖ). Ein Autolenker blieb unverletzt.
Zu einem schweren Unfall kam es auf der B21 in St. Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld. Ein Motorrad und ein Pkw kollidiert am vergangenen Donnerstagnachmittag frontal. Der 52 Jahre alte Lenker der Maschine dürfte in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein, berichtetet die Landespolizeidirektion Niederösterreich.
Ins Krankenhaus geflogen
Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 ins Landesklinikum Amstetten geflogen. Der 65-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Stmk.) blieb unverletzt. Die Erhebungen zu dem Unfall laufen.
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