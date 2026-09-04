Motorrad gegen Auto: Biker (52) im Spital

Zu einem schweren Unfall kam es auf der B21 in St. Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld. Ein Motorrad und ein Pkw kollidiert am vergangenen Donnerstagnachmittag frontal. Der 52 Jahre alte Lenker der Maschine dürfte in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein, berichtetet die Landespolizeidirektion Niederösterreich.