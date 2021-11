Göpf Bechtold: „Halte dich vom Mainstream fern!“

Wieder voller Tatendrang

Dem traditionellen Galerie-Betrieb stand der Autodidakt zeitlebens ähnlich kritisch gegenüber wie einem traditionellen Kunststudium. „Eine Uni habe ich erstmals als Gastprofessor von innen gesehen“, schmunzelt der Universal-Künstler, der nach einer schweren Operation im Sommer nun wieder voller Tatendrang ist: „Während der Pandemie habe ich über 200 Tierbilder gezeichnet und ein weiteres Großprojekt am Rüfikopf zum Thema Seilbahnen steht ebenfalls an.“ Auch als mehrfacher Großvater geht Göpf seinen Weg also unbeirrt weiter und rät dies auch jungen Künstlern: „Halte dich vom Mainstream fern und zieh dein Ding durch. Wenn es gut ist, wirst du garantiert erfolgreich sein!“ So wie Göpf, dessen Ausstellung „50 Jahre Betonporsche“ seit Samstag in der Harder „Galerie Maximilian Hutz“ zu sehen ist.