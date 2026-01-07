Vorteilswelt
Unfall in Fraxern

Auf Handbremse vergessen: Pkw überschlug sich

Vorarlberg
07.01.2026 14:08
Das Auto ist erheblich beschädigt worden.
Das Auto ist erheblich beschädigt worden.(Bild: Mathis Fotografie)

Überaus unglücklich endete am Mittwochvormittag ein Ausweichmanöver in Fraxern. An einer engen, schneebedeckten Straßen waren zwei Autos nicht aneinander vorbeigekommen. Als ein Lenker ausstieg, um sich mit dem anderen Autofahrer zu beraten, machte sich sein Fahrzeug selbstständig ... 

0 Kommentare

Gegen 10 Uhr fuhr ein einheimischer Pensionist mit seinem Pkw den schmalen Kugelweg talwärts, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Also wich er nach links aus, um den bergwärts fahrenden Wagen passieren zu lassen. Doch auch der andere Lenker war bereits an den Straßenrand gefahren und wartete.

In weiterer Folge stieg der Einheimische aus seinem Pkw – dabei vergaß er allerdings darauf, die Handbremse anzuziehen. Mit schlimmen Konsequenzen: Sein Wagen rollte los, stürzte einen steilen Hang hinunter und überschlug sich, ehe er an einem Gartenhäuschen hängen blieb. Das arg demolierte Fahrzeug musste von den Mitarbeitern des ÖAMTC per Kranwagen geborgen werden. 

