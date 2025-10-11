Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei St. Gallen

Meilenstein für Ländle-Youngster Leo Lucic

Vorarlberg
11.10.2025 11:15
(Bild: Privat)

Im Testspiel des Schweizer Erstligisten FC St. Gallen gegen Bellinzona kam der ÖFB-Youngster Leo Lucic erstmals bei den Profis der Espen zum Einsatz. Und jetzt will der 17-jährige Lustenauer mehr.

0 Kommentare

Für den jungen Lustenauer Leo Lucic läuft derzeit alles nach Plan. Im September 2022 war der mittlerweile 17-Jährige von der Akademie Vorarlberg zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen gewechselt, spielte sich dort in den Nachwuchsmannschaften immer mehr ins Rampenlicht, auch in den rot-weiß-roten Nachwuchsnationalmannschaften läuft er regelmäßig auf.

Lesen Sie auch:
Der Lustenauer Leo Lucic ist beim FC St. Gallen unter Vertrag, derzeit weilt er mit dem ...
ÖFB-Lehrgang
Leo Lucic mit U18-Auswahl gegen Portugal
17.01.2025
Ländle-Talent
Leo Lucic ist in St. Gallen auf einem guten Weg
14.12.2023

Und nun kam der Ländle-Youngster in der Länderspielpause auch zu seinem Debüt bei den Profis seines Vereins. Beim 1:0-Heimsieg der Espen gegen den AC Bellinzona wurde der Linksfuß in der 83. Minute eingewechselt, stand das erste Mal bei den „Großen“ auf dem Platz. „Ich war natürlich überglücklich, als ich von der Nominierung erfahren habe“, erzählt Lucic, „jetzt kann ich es kaum erwarten, bald wieder dabei zu sein.“

Gegen Bellinzona hatte der Youngster den Ball öfters am Fuß.
Gegen Bellinzona hatte der Youngster den Ball öfters am Fuß.(Bild: Privat)

Viel Tempo
Der Außenverteidiger war in seiner Einsatzzeit an einem Angriff beteiligt, den Ball hatte er öfters an den Füßen. Und sprach respektvoll über den Unterschied zwischen Nachwuchs und Kampfmannschaft. „Es ist komplett etwas anderes, bei der U19 geht es nicht mit so viel Tempo und Kraft zu“, lacht Lucic, „aber es war echt cool. Alle haben mich super aufgenommen, das hat mir sehr geholfen!“ 

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
9° / 17°
Symbol heiter
Dornbirn
11° / 16°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
10° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
192.166 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
135.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
115.781 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1374 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
941 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
933 mal kommentiert
Im Gemeindebau Josef-Bohmann-Hof kam es zur tödlichen Verwechslung.
Mehr Vorarlberg
Ausweichmanöver
Laster kollidierte mit Bahnhofsgebäude
Bei St. Gallen
Meilenstein für Ländle-Youngster Leo Lucic
Ein Verletzter
Betrunkene 18-Jährige verursacht Unfall mit Pkw
Krone Plus Logo
Neue anonyme Schau
Kunsthaus Bregenz verrät Künstleridentität nicht
Prozess in Feldkirch
Obfrau wollte Verein retten und wurde kriminell
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf