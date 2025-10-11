Meilenstein für Ländle-Youngster Leo Lucic

Und nun kam der Ländle-Youngster in der Länderspielpause auch zu seinem Debüt bei den Profis seines Vereins. Beim 1:0-Heimsieg der Espen gegen den AC Bellinzona wurde der Linksfuß in der 83. Minute eingewechselt, stand das erste Mal bei den „Großen“ auf dem Platz. „Ich war natürlich überglücklich, als ich von der Nominierung erfahren habe“, erzählt Lucic, „jetzt kann ich es kaum erwarten, bald wieder dabei zu sein.“