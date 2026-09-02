Steiermark ist auf der großen Leinwand zu Hause

Produktionen als Wirtschaftsfaktor

So gastieren auch heuer wieder die Teams von Satel Film und „Soko Donau“ in Graz und Stübing, um zwei neue Folgen für die 22. Staffel der beliebten Krimiserie zu drehen. Der Auftakt zu den Dreharbeiten lockte die Hauptdarsteller Maria Happel, Martin Gruber, Andreas Kiendl, Gregor Seberg und Max Fischnaller am Dienstag in die Landeshauptstadt – ein Heimspiel für die beiden Steirer Seberg und Kiendl, die sich freuen, wieder daheim zu drehen.