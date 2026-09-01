In this circus ring, trout are the stars

Anyone who takes their kids to the circus enjoys watching dangerous lions jump through rings of fire, cheers when a tightrope walker lands a perfect jump, or laughs at the clown with the red nose. In Mühlbach (Upper Austria) near St. Aegidi, the animals are smaller, the dangers are fewer, and the clown doesn’t have a red nose. But the banter in this circus is better. In this case, the real stars of the ring are trout.