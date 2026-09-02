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Internationale Gartenbaumesse in Tulln

Niederösterreich
02.09.2026 17:30
Eine Messe für alle Sinne
Eine Messe für alle Sinne(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Die Donaustadt Tulln ist ab morgen Donnerstag, den 3. September bis zum Montag, den 7. September, Schauplatz der Internationalen Gartenbaumesse. 

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Unter dem Motto „Eine florale Reise durch Englands historische Gärten“ zieht die Gartenbaumesse alle Hobbygärtner und Gartenprofis in ihren Bann. 450 Aussteller präsentieren alle Trends für den Garten – von der Gartengestaltung, Pools, Wintergärten, Outdoormöbel bis hin zu Photovoltaik bietet die Leistungsschau einen Höhepunkt nach dem anderen. Sogar Alles rund ums Grillen im Garten wird gezeigt. 

Der absolute Höhepunkt der Messe ist Europas größte Blumenschau der besten österreichischen Gärtner und Floristen. 200.000 Blumen werden dabei zu eindrucksvollen Kunstwerken verwandelt – ein wahrer Farbenrausch mit unglaublichen Düften.

Die präsentierten Grünoasen im Stil der historischen Gärten Englands entführen die Besucher in eine exotische Welt: Im Crystal Palace trifft viktorianische Eleganz auf botanische Vielfalt, im Kew Gardens wird die Vielfalt exotischer Pflanzen mit Eleganz und moderner Floristik vereint und auch der Stil der Londoner Vorgärten ist vertreten. Rund 17 Gartenstile Englands gibt es zu bestaunen und sogar ein Labyrinth beeindruckt die Gartenfans – es verbindet geheimnisvolle Gartengestaltung mit kunstvoller floraler Inszenierung. 

Gartenfreunde werden in Tulln verwöhnt
Gartenfreunde werden in Tulln verwöhnt(Bild: Imre Antal)

Geöffnet ist die Gartenbaumesse Tulln von Donnerstag, 3. September, bis Sonntag, 6. September, jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr und am Montag, den 7. September von 9 Uhr bis 17 Uhr.

Alle Informationen zu Eintrittspreisen, Anreise etc. finden Sie auf www.messe-tulln.at

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