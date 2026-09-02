Internationale Gartenbaumesse in Tulln

Unter dem Motto „Eine florale Reise durch Englands historische Gärten“ zieht die Gartenbaumesse alle Hobbygärtner und Gartenprofis in ihren Bann. 450 Aussteller präsentieren alle Trends für den Garten – von der Gartengestaltung, Pools, Wintergärten, Outdoormöbel bis hin zu Photovoltaik bietet die Leistungsschau einen Höhepunkt nach dem anderen. Sogar Alles rund ums Grillen im Garten wird gezeigt.