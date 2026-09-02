Schulbusse wieder exakt ab 7. September unterwegs

Viel zu viele Leerfahrten

„Gar nicht!“, ist die Antwort. Denn der Schulbus-Linienverkehr hat erst exakt ab 7. September grünes Licht. Voller, aber auch nur eingeschränkter Verkehr zum Wiedereingewöhnen, sei laut NÖVOG-Sprecher rausgeschmissenes Geld. „Mit einem verfrühten und teuren Vorziehen des ,Schulfahrplanes‘ würden wir ein massives Überangebot an Schulbussen unspezifisch nach dem Gießkannenprinzip mehr oder weniger leer übers Land fahren lassen“, so Georg Huemer.