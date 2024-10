Verheerende Überschwemmungen in Nepal

Katastrophe eine Folge des Klimawandels

„Wir beobachten hier in Nepal schon seit Jahren, dass das Wetter verrücktspielt. Es regnet mitten in der Trockenzeit, in manchen Jahren ist es viel zu trocken, in anderen alles überschwemmt. Dazu kommen die Probleme, die die Menschen verursachen: Der illegale Abbau von Sand und Steinen führt zu großen Umweltschäden. Flussufer erodieren, wichtige Rohstoffe gehen verloren und die Natur wird zerstört.“ Es gebe kaum Kontrollen, zudem seien die Menschen wirtschaftlich vom Abbau abhängig. „Die Regierung müsste endlich strengere Gesetze erlassen“, fordert Klotz. Leider hat der kleine Bergstaat mit so vielen Problemen zu kämpfen, dass der Klimaschutz keine Priorität genießt. „Es mangelt an soliden Straßen, viele Dörfer haben keine Gesundheitsversorgung oder Schulen. Die Jungen wandern in die arabischen Länder ab, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen, nur um zumindest ein bisschen Geld zu verdienen. Die harte Wahrheit ist, dass wir auch in den nächsten Jahren mit Umweltkatastrophen dieser Art in Nepal rechnen müssen.“