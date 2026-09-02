Erster Schultag: Gibt es Recht auf Freistellung?

Der erste Schultag ist ein ganz besonderer Tag. Darum möchten viele Eltern ihr Kind auch unbedingt begleiten. Aufgrund der engen Eltern-Kind-Beziehung kann der Einschulungstag des Kindes in Ausnahmefällen einen wichtigen in der Person gelegenen Dienstverhinderungsgrund darstellen. Dies ist dann der Fall, wenn keine andere Person, zu welcher das Kind eine Nahebeziehung hat, zur Verfügung steht, um das Kind zu begleiten.