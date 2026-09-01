Dreiste Diebe stahlen Kassen aus Schwimmbad-Kiosk

Völlig ungeniert gingen bislang unbekannte Diebe in einem Schwimmbad im Tiroler Grins (Bezirk Landeck) vor. Sie brachen in einen Kiosk ein und stahlen zwei Kassen mit Bargeld. Der Schaden ist beträchtlich.
Die bislang unbekannten Täter dürften sich wohl in der Nacht Zugang zu einem Kiosk im Schwimmbad Grins verschafft haben. Den Zeitraum schätzt die Polizei zwischen dem Samstagabend und Montagnachmittag.
Dort stahlen sie zwei Kassen mit Bargeld. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro. Zudem stahlen sie auch einen Schlüssel, der den Zugang zum Kiosk sperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.