Ehepaar bei Kollision im Zillertal verletzt

Gleich zwei verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Ramsau im Zillertal (Tirol)! Zwei Pkw kollidierten auf der Zillertal-Bundesstraße. Es entstand zudem erheblicher Blechschaden.
Gegen 17.35 Uhr wollte ein 43-jähriger Deutscher mit seinem Pkw im Bereich Bichl von einer Gemeindestraße nach links auf die Zillertal-Bundesstraße einfahren. Zeitgleich war auf dieser bereits ein 79-jähriger Einheimischer mit seinem Auto unterwegs.
Erhebliche Verletzungen
Als der Deutsche in die Straße einfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 79-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Abklärung in eine örtliche Ordination gebracht. Seine 79-jährige Ehefrau verletzte ebenfalls und wurde ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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