Ehepaar bei Kollision im Zillertal verletzt

Erhebliche Verletzungen

Als der Deutsche in die Straße einfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 79-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Abklärung in eine örtliche Ordination gebracht. Seine 79-jährige Ehefrau verletzte ebenfalls und wurde ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.