Viele Abschläge bei Golfturnier für Kinder-Reha

Bereits zum 14. Mal fand das Wohltätigkeits-Golfturnier für den Förderverein Kinder- und Jugendrehabilitation im Golfclub Haugschlag im Waldviertel statt. Das Verein – ein Herzensprojekt von NÖ Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser – sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche, die wegen einer schweren Erkrankung eine Rehabilitation brauchen, diese auch bekommen.