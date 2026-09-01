Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr als 65.000 Euro:

Viele Abschläge bei Golfturnier für Kinder-Reha

Niederösterreich
01.09.2026 17:00
65.750 Euro für die Kinder! Markus Wieser und der Chef des Golfresorts Haugschlag, Hans Geist ...
65.750 Euro für die Kinder! Markus Wieser und der Chef des Golfresorts Haugschlag, Hans Geist (Mitte), freuen sich über den Erfolg.(Bild: Kinderreha/Hugauf)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Stattliche 65.750 Euro brachte das Charity-Golfturnier in Haugschlag im Waldviertel ein. Das Geld kommt wieder dem Verein von Markus Wieser für  Kinder und Jugendrehabilitation zu Gute. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bereits zum 14. Mal fand das Wohltätigkeits-Golfturnier für den Förderverein Kinder- und Jugendrehabilitation im Golfclub Haugschlag im Waldviertel statt. Das Verein – ein Herzensprojekt von NÖ Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser – sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche, die wegen einer schweren Erkrankung eine Rehabilitation brauchen, diese auch bekommen.

„Mit den Spenden werden junge Patienten in der Freizeit- und Sozialpädagogik sowie in finanzielle Not geratene Familien unterstützt“, betont Kinderreha-Obmann und Gründer Wieser.

Lesen Sie auch:
Groß war die Spendenbereitschaft für die Kinder- und Jugend-Reha.
Spenden eingesammelt
Kleine Bälle machen jetzt große Hilfe möglich
25.08.2022

Bei strahlendem Sonnenschein konnten so 140 Golfer im Leading Golfclub Haugschlag für den guten Zweck abschlagen. Schon Tradition hat dabei die besondere Partnerschaft des Vereins mit der Wiener Städtischen, die seit vielen Jahren gegen Ende des Sommers gemeinsam das Benefizturnier ausrichten.

Und das auch heuer wieder sehr erfolgreich: 65.750 Euro kamen für die in Not geratenen Nachwuchs zusammen. Die riesige Summe wurde nach dem Turnier präsentiert und trug zur guten Laune der Charity-Golfer bei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
01.09.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
188.918 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
133.445 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
119.591 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1571 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1472 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1155 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf