Viele Abschläge bei Golfturnier für Kinder-Reha

Stattliche 65.750 Euro brachte das Charity-Golfturnier in Haugschlag im Waldviertel ein. Das Geld kommt wieder dem Verein von Markus Wieser für Kinder und Jugendrehabilitation zu Gute.
Bereits zum 14. Mal fand das Wohltätigkeits-Golfturnier für den Förderverein Kinder- und Jugendrehabilitation im Golfclub Haugschlag im Waldviertel statt. Das Verein – ein Herzensprojekt von NÖ Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser – sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche, die wegen einer schweren Erkrankung eine Rehabilitation brauchen, diese auch bekommen.
„Mit den Spenden werden junge Patienten in der Freizeit- und Sozialpädagogik sowie in finanzielle Not geratene Familien unterstützt“, betont Kinderreha-Obmann und Gründer Wieser.
Bei strahlendem Sonnenschein konnten so 140 Golfer im Leading Golfclub Haugschlag für den guten Zweck abschlagen. Schon Tradition hat dabei die besondere Partnerschaft des Vereins mit der Wiener Städtischen, die seit vielen Jahren gegen Ende des Sommers gemeinsam das Benefizturnier ausrichten.
Und das auch heuer wieder sehr erfolgreich: 65.750 Euro kamen für die in Not geratenen Nachwuchs zusammen. Die riesige Summe wurde nach dem Turnier präsentiert und trug zur guten Laune der Charity-Golfer bei.
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