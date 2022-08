Kleine Bälle machen jetzt große Hilfe möglich

Seit Längerem war in der gesamten Region Haugschlag im Waldviertel kein Zimmer mehr frei. Denn: Das 10. Jubiläumsgolfturnier der Wiener Städtischen für den Förderverein Kinder- und Jugendrehabilitation am vergangenen Wochenende im Golfclub Haugschlag lockte viele Unterstützer der guten Sache an.