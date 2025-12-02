Deutsches Medienbeben: RTL streicht 600 Jobs!

Keine unmittelbaren Einschnitte beim linearen Programm

Für Zuschauer bedeutet der Umbau keine unmittelbaren Einschnitte beim linearen Programm. „Wir senden nach wie vor 24 Stunden rund um die Uhr und wollen unsere marktführenden Positionen bei den 14- bis 49-Jährigen und den 14- bis 59-Jährigen entsprechend verteidigen“, sagte Schmitter. Zugleich kündigte er an, dass die Programmbudgets zunehmend vom linearen TV in hochwertige Streaming-Inhalte verschoben werden. „Wir planen weiter jedes Jahr über eine Milliarde in unsere Inhalte zu investieren, die Budgets aber zugunsten hochwertiger Streaming-Inhalte umzuverteilen.“