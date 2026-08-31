Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tag zum Vergessen ...

Weltmeister sieht bei Debüt nach 43 Sekunden Rot

Fußball International
31.08.2026 09:02
Ein Debüt zum Vergessen für Djibril Sidibe
Ein Debüt zum Vergessen für Djibril Sidibe(Bild: X/ActuL1_)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gerade einmal 43 Sekunden lang stand Djibril Sidibe bei seinem Debüt für Le Mans auf dem Platz, ehe der Weltmeister von 2018 mit Rot in die Kabine geschickt wurde ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was war geschehen? Im Auswärtsspiel gegen Stade Rennes war Sidibe in der 68. Minute zu seinem Debüt für seinen neuen Verein gekommen, lange genießen konnte er dieses allerdings nicht.

Kurzes Vergnügen
Bereits wenige Sekunden nach seiner Einwechslung schnitzte der 34-Jährige Esteban Lepaul um und sah direkt die Rote Karte – der schnellste Platzverweis eines Jokers in der Geschichte der Ligue 1!

Doppelt bitter: In der 96. Minute kassierte Le Mans das Gegentor zum 2:3-Endstand aus Sicht der Gäste. Für Sidibe ein Nachmittag zum Vergessen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
31.08.2026 09:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
161.984 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
133.578 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
126.662 mal gelesen
Ralf Schumacher
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2747 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1478 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1366 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Fußball International
Tag zum Vergessen ...
Weltmeister sieht bei Debüt nach 43 Sekunden Rot
Mourinho klärt auf:
125-Mio.-Neuzugang nur Joker? „Entspannt euch!“
Fulminanter Start
Real Madrid mit „Freundschaft“ neu entfesselt
Überraschener Transfer
Arsenal-Stürmer vor Unterschrift beim FC Barcelona
Tabellenschlusslicht
„Absolut unterirdisch“: Ex-Spurs-Profi zerlegt Tel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf