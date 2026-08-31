Weltmeister sieht bei Debüt nach 43 Sekunden Rot

Gerade einmal 43 Sekunden lang stand Djibril Sidibe bei seinem Debüt für Le Mans auf dem Platz, ehe der Weltmeister von 2018 mit Rot in die Kabine geschickt wurde ...
Was war geschehen? Im Auswärtsspiel gegen Stade Rennes war Sidibe in der 68. Minute zu seinem Debüt für seinen neuen Verein gekommen, lange genießen konnte er dieses allerdings nicht.
Kurzes Vergnügen
Bereits wenige Sekunden nach seiner Einwechslung schnitzte der 34-Jährige Esteban Lepaul um und sah direkt die Rote Karte – der schnellste Platzverweis eines Jokers in der Geschichte der Ligue 1!
Doppelt bitter: In der 96. Minute kassierte Le Mans das Gegentor zum 2:3-Endstand aus Sicht der Gäste. Für Sidibe ein Nachmittag zum Vergessen ...
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