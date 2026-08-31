Biker kollidiert mit Trike: Beide Lenker verletzt

Folgenschwerer Unfall im Gemeindegebiet von Weißenbach am Lech im Tiroler Bezirk Reutte am Sonntag. Ein Motorradlenker (44) aus Deutschland kollidierte im Zuge eines Überholmanövers mit dem Trike eines Landsmannes (62). Beide Lenker wurden bei dem Crash verletzt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.40 Uhr. Der 44-Jährige aus dem Landkreis Ravensburg fuhr mit dem Motorrad auf der Tannheimer Straße in Richtung Nesselwängle. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 1,7 führte er ein Überholmanöver durch und bemerkte die vor ihm stehende Fahrzeugkolonne zu spät“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Ausweichmanöver ging daneben
Der Biker wollte über die Gegenfahrbahn ein Ausweichmanöver durchführen, kollidierte dort jedoch mit dem Trike des 62-jährigen Landsmannes. Beide Lenker zogen sich bei dem Crash „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu.
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