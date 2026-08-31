Biker kollidiert mit Trike: Beide Lenker verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.40 Uhr. Der 44-Jährige aus dem Landkreis Ravensburg fuhr mit dem Motorrad auf der Tannheimer Straße in Richtung Nesselwängle. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 1,7 führte er ein Überholmanöver durch und bemerkte die vor ihm stehende Fahrzeugkolonne zu spät“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.