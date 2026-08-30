Bei Überholmanöver Radfahrer (80) „abgeschossen“

Folgenschwerer Unfall in Hopfgarten im Tiroler Brixental am Sonntag: Nach einem Überholmanöver kollidierte ein Pkw-Lenker (80) mit einem gleichaltrigen Fahrradfahrer. Beim darauffolgenden Sturz wurde der Senior verletzt.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 12 Uhr. Der 80-Jährige fuhr mit dem Pkw auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet von Hopfgarten. „Nachdem er zwei Radfahrer überholt hatte, bog er nach rechts ab“, schildern die Ermittler der Polizei.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Dabei kam es zur Kollision mit einem der zuvor überholten Biker, einem Einheimischen im selben Alter. „Der 80-jährige Radfahrer stürzte und zog sich dabei Verletzungen im Bereich des Gesichts sowie an der linken Hüfte zu.“
Nach der Erstversorgung lieferte die Rettung den Senior in das Krankenhaus Kufstein ein.
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