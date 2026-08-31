Wer serviert die steirische VP-Chefin ab?

Landeshauptmann gegen Wechsel

Und da soll die Partei, wie Khom sagt, geschlossen hinter ihr stehen? Nein, gar nicht. Sogar ein Umsturz in der steirischen Volkspartei soll Thema sein – allerdings eines, wie es heißt, nicht im Sinne des FPÖ-Landeshauptmannes. Man hört, es seien schon Signale an den Koalitions-Juniorpartner ausgesendet worden, nicht schon wieder den Kopf an der schwarzen Spitze auszutauschen. Bekanntlich hatte Kunasek nach seinem Wahlsieg im November 2024 einen Koalitionspakt mit den damaligen ÖVP-Spitzen Landeshauptmann Christopher Drexler und Landesrat Werner Amon ausgehandelt. Kaum war der Deal beschlossen, waren Drexler und Amon auch schon von Khom & Co. abserviert.