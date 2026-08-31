Gefühl für das Wasser mit Schwimmkursen schaffen

„Vom Bahnhof aus, kann man sogar zu Fuß zum Stadtbad gehen“, motiviert Sebastian Geroldinger. Er und seine Schwester Sophia haben den Verein „Kraulwerk“ gegründet, der Kurse anbietet. Die jüngsten Teilnehmer sind zwischen vier und acht Jahren alt. „Die lernen nicht nur Kraulen, vor allem auch richtig schwimmen“, sagt er. Mit fünf Jahren war er selbst im Leistungsschwimmsport aktiv. Nach Amstetten zog es den Oberösterreicher wegen der Liebe. Dort war er auch oft und gerne im Bad schwimmen.