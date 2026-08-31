Gefühl für das Wasser mit Schwimmkursen schaffen

Eigentlich gibt es keine Ausrede, in Amstetten im Hallenbad nicht ein paar Längen zu ziehen – auch, wenn der innere Schweinehund danach sucht. Der neue Verein Kraulwerk bietet hier nun „unkomplizierte“ Schwimmkurse an.
„Vom Bahnhof aus, kann man sogar zu Fuß zum Stadtbad gehen“, motiviert Sebastian Geroldinger. Er und seine Schwester Sophia haben den Verein „Kraulwerk“ gegründet, der Kurse anbietet. Die jüngsten Teilnehmer sind zwischen vier und acht Jahren alt. „Die lernen nicht nur Kraulen, vor allem auch richtig schwimmen“, sagt er. Mit fünf Jahren war er selbst im Leistungsschwimmsport aktiv. Nach Amstetten zog es den Oberösterreicher wegen der Liebe. Dort war er auch oft und gerne im Bad schwimmen.
Positiv für die Gesundheit
Irgendwann kam ihm der Gedanke: „Es gibt viele Triathlonkurse und Vereine – aber kaum Schwimmvereine, die aufs Kraulen spezialisiert sind“. Und das, obwohl die Technik äußerst positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat: Oberkörper- und Rückenmuskulatur werden gestärkt, womit man eine bessere Haltung bekommt.
Unkompliziertes Erlernen in kurzer Zeit
Die bisher älteste Teilnehmerin war 59 Jahre alt. Kurse sind so gestaltet, dass in kürzester Zeit viel unkompliziert gelernt werden kann. Auch werden kleinere Gruppen mit bis zu neun Personen gelehrt, um ein Gemeinschaftsgefühl zu kreieren. „Schwimmen ist nicht nur Sport, sondern wir wollen ein Gefühl für das Wasser vermitteln. Uns ist wichtig, dass man sich bei uns wohlfühlt, Fortschritte macht und gleichzeitig Freude an der Bewegung hat“, betont Geroldinger.
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