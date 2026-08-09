Milchbauer: „So eine Dürre noch nie erlebt!“

„So eine Dürrekatastrophe haben wir noch nicht erlebt“, so Milchbauer Rudolf Buchner aus Traisen verzweifelt. Er steht mit rund 70 Kühen vor einer existenzbedrohenden Herausforderung! Denn die Trockenheit lässt alle Futterquellen fürs Vieh versiegen. Rund 40.000 bis 50.000 Euro muss er heuer zusätzlich aufbringen – und trotzdem bleibt die bange Frage, wie der Winter zu schaffen sein wird. Buchners Schicksal steht beispielhaft für die angespannte Lage vieler Höfe.

Landwirte wollen rasche Hilfe

Regional fehlen auf den Wiesen bis zu 50 Prozent der üblichen Erträge, in manchen Betrieben werden die Futterreserven knapp. Beim Lokalaugenschein machten sich Agrarminister Norbert Totschnig, NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf und Bauernbundboss Georg Strasser ein Bild der Situation. „Es ist erschütternd. Die Landwirte brauchen rasche Hilfe“, betonten sie und versprachen unter anderem begünstigte Betriebsmittelkredite. Denn es gehe für Landwirte ums nackte Überleben.