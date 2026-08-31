WWF will Stopp der Pläne für Datenzentrum auf Feld

„Grundsätzlich ist ein Rechenzentrum in einem kleinen Ort wie Stetten im Bezirk Korneuburg sinnvoll. Die Standortfrage hängt jedoch von Strom, Netzanschluss, Glasfaser, Kühlung und Genehmigungen ab.“ – Befragt man die künstliche Intelligenz nach der Sinnfrage ihrer „existenziellen Bauteile“, erhält man eine durchaus neutrale Antwort. Die Naturschutzorganisation WWF geht jedoch mit dieser Information nicht zwingend konform, aber hakt genau hier ein: „Zuerst müssen die Gemeinde Stetten und das Land alternative Standorte, die bereits gewidmet oder versiegelt sind, prüfen. Erst dann kann über die Umwidmung der 4,3 Hektar großen Ackerfläche nachdenken. Unter anderem muss man ja auch den enorm hohen Energiebedarf berücksichtigen. Wir fordern hier UVPs“, sagt Sprecherin Viktoria Auer.