Forum Alpbach: 6 Staatschefs und ganz viel Jugend

Endlich Raum und Zeit für Diskussionen

Die Qualität von Alpbach liegt für den EFA-Präsidenten im Raum und der Zeit, die sich hier in zwei Wochen den Teilnehmenden auftun. „Es gibt ausreichend Gelegenheiten, sich miteinander auseinanderzusetzen, um sich dann lösungsorientiert auch wieder zusammensetzen zu können. Unerwartete Resultate und unangenehme Wahrheiten gehören dabei dazu.“