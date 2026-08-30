District Administrator:
“James should be allowed to stay with his family, but…”
Following the “cocaine drama” involving Baby James and the authorities’ prolonged silence, the district administrator in charge is now speaking with the “Krone” about the tough measures taken. She wants the child to “end up back with his family,” she says, but also adds: “The baby was given cocaine.”
For the first time since the “coke drama” came to light, a high-ranking official has dared to speak out on this taboo subject. While the responsible SPÖ state councilor, Eva Prischl, is reportedly saying nothing about the case “for the sake of the child,” the district administrator from Gänserndorf (Lower Austria) is now weighing in on the sensitive issue.
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