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Original parts installed

The iconic “Iron Lady” lives on in the Mühlviertel

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30.08.2026 11:00
In 2016, the Linz railway bridge—weighing several metric tons—was dismantled and taken apart.
In 2016, the Linz railway bridge—weighing several metric tons—was dismantled and taken apart.(Bild: Werner Kerschbaummayr)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Ten years ago, carpenter Jakob Kiesenhofer from Gutau (Upper Austria) managed to acquire pieces of the Linz railway bridge weighing several metric tons. Now he is transforming these fragments of the historic river crossing into pieces of furniture, each of which is one-of-a-kind. In this way, he is breathing new life into the rusty iron parts.

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The old railroad bridge in Linz is history. It’s been that way for ten years now. And as we’ve learned just a few days ago: even those steel parts weighing several metric tons—which had been set aside after the bridge’s demolition for future use—are now gone—melted down. The hoped-for large-scale reuse of the “Iron Lady” thus failed to materialize.

Not quite. Because a good 30 kilometers northeast of Linz, there’s a place where the old railroad bridge actually lives on. Not as a monument, and not behind glass either. People sit, work, and eat there.

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