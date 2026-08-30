“A disgrace!” Chancellor Stocker lashes out at Kickl

In the second episode of “What Now? The ‘Krone’ Summer Interview,” krone.tv news director Katia Wagner and “Krone” political editor Christian Nusser sit down with the chancellor. While Christian Stocker (ÖVP) unsurprisingly praises the government’s achievements, he has few positive words for the FPÖ. “I consider this a disgrace for Austria! And Herbert Kickl bears the responsibility for it,” he says. Watch the video above to see what the chancellor holds against the FPÖ leader!