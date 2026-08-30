Biker stürzt schwer, Moped kollidiert mit E-Biker

Zu zwei heftigen Unfällen kam es am Samstag in Nauders im Tiroler Bezirk Landeck und in Mayrhofen im Zillertal. In Nauders kam ein Mountainbiker bei einer Sportveranstaltung schwer zu Sturz, während in Mayrhofen ein E-Biker und ein Mopedlenker kollidierten. Ein Heli musste ausrücken.