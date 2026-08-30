Biker stürzt schwer, Moped kollidiert mit E-Biker

Zu zwei heftigen Unfällen kam es am Samstag in Nauders im Tiroler Bezirk Landeck und in Mayrhofen im Zillertal. In Nauders kam ein Mountainbiker bei einer Sportveranstaltung schwer zu Sturz, während in Mayrhofen ein E-Biker und ein Mopedlenker kollidierten. Ein Heli musste ausrücken.
Der erste Unfall ereignete sich um kurz nach 11 Uhr in Nauders. Im Zuge einer Sportveranstaltung kam ein Deutscher (29) mit dem Mountainbike zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung Nauders wurde der Schwerverletzte mit dem Tau des Rettungshubschraubers geborgen und schlussendlich in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
E-Biker kollidierte mit Mopedlenker
Zum zweiten Unfall kam es um kurz vor 14 Uhr in Mayrhofen im Zillertal. Auf der Brandbergstraße kollidierte ein talwärts fahrender E-Biker (62) an einer unübersichtlichen Stelle mit einem bergwärts fahrenden Mopedlenker (16). Beide Lenker zogen sich laut Polizei „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu.
An den Unfallfahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
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