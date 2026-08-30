Diese drei Geschwister starten das Weinherbst-Fest

Gerade in einem Jahr der Trockenheit ist es wichtig, die Mühsal der Winzer in den Vordergrund zu stellen“: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet am 2. September den heurigen Weinherbst in Röschitz im Bezirk Horn im Rahmen eines vielfältigen Programmes. Der Opening-Ort der „fünften Jahreszeit“ in Niederösterreich wird an diesem Tag zum Mekka für alle Weinliebhaber: Zwischen Weingärten, Keller und spätsommerlicher Stimmung erwartet die Gäste ein Abend mit ausgezeichneten Weinen, Regional-Kulinarik, Musik und entspanntem Festival-Flair. Eintritt für das Opening im Weingut Gruber Röschitz nur im Vorverkauf (www.gruber-roeschitz.at)!