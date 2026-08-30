Diese drei Geschwister starten das Weinherbst-Fest

Großes Opening für die Veranstaltungsreihe schlechthin im Weinviertel: Drei Geschwister in 3. Generation führen mit Verantwortung weiter, was ihnen übertragen wurde - von der Familie und der Natur. Ihr Weingut in Diepolz wurde ausgewählt, um am 2. September die erste große Sause des NÖ Weinherbstes zu feiern bzw. diesen zu eröffnen.
Gerade in einem Jahr der Trockenheit ist es wichtig, die Mühsal der Winzer in den Vordergrund zu stellen“: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet am 2. September den heurigen Weinherbst in Röschitz im Bezirk Horn im Rahmen eines vielfältigen Programmes. Der Opening-Ort der „fünften Jahreszeit“ in Niederösterreich wird an diesem Tag zum Mekka für alle Weinliebhaber: Zwischen Weingärten, Keller und spätsommerlicher Stimmung erwartet die Gäste ein Abend mit ausgezeichneten Weinen, Regional-Kulinarik, Musik und entspanntem Festival-Flair. Eintritt für das Opening im Weingut Gruber Röschitz nur im Vorverkauf (www.gruber-roeschitz.at)!
Mit der Ernteentwicklung hat es heuer nicht gut funktioniert
Mit Wehmut blicken viele Winzer auf die heurige Ernte. Die Trockenheit hat massive Einbußen bei der Erntemenge zur Folge: Die Trauben konnten sich nicht zur üblichen Größe ausbilden, beim Weinbauverband Klosterneuburg rechnet man – je nach Region – mit 20 bis 25 Prozent an Einbußen.
Man ist gespannt, was unsere Winzer den Trauben des Jahrgangs entlocken
Umso mehr hängt es heuer aber vom Geschick der Winzer ab, gute Tröpferl zu produzieren. Hier hilft der hohe Zuckerwert, der sich positiv auswirkt. Wer dann die richtige Säureentwicklung erwischt, erhält einen qualitativ hohen Jahrgang 2026. Aber genau der Genuss von bestem Wein, der aufgrund der Begebenheiten 2026 durchaus besonders gut geschmacklich untereinander vergleichbar sein wird, steht im Mittelpunkt der zahlreichen Weinherbst-Events.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.