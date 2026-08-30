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Schauplatz in Röschitz

Diese drei Geschwister starten das Weinherbst-Fest

Niederösterreich
30.08.2026 17:00
Ewald Gruber, Maria Wegscheider und Christian Gruber (v.li.) betreiben das Weingut im ...
Ewald Gruber, Maria Wegscheider und Christian Gruber (v.li.) betreiben das Weingut im malerischen Röschitz. Am 2. September startet dort die größte Weinevent-Serie in NÖ.(Bild: Michael Reidinger)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Großes Opening für die Veranstaltungsreihe schlechthin im Weinviertel: Drei Geschwister in 3. Generation führen mit Verantwortung weiter, was ihnen übertragen wurde - von der Familie und der Natur. Ihr Weingut in Diepolz wurde ausgewählt, um am 2. September die erste große Sause des NÖ Weinherbstes zu feiern bzw. diesen zu eröffnen.

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Gerade in einem Jahr der Trockenheit ist es wichtig, die Mühsal der Winzer in den Vordergrund zu stellen“: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet am 2. September den heurigen Weinherbst in Röschitz im Bezirk Horn im Rahmen eines vielfältigen Programmes. Der Opening-Ort der „fünften Jahreszeit“ in Niederösterreich wird an diesem Tag zum Mekka für alle Weinliebhaber: Zwischen Weingärten, Keller und spätsommerlicher Stimmung erwartet die Gäste ein Abend mit ausgezeichneten Weinen, Regional-Kulinarik, Musik und entspanntem Festival-Flair. Eintritt für das Opening im Weingut Gruber Röschitz nur im Vorverkauf (www.gruber-roeschitz.at)!

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02.10.2025

Mit der Ernteentwicklung hat es heuer nicht gut funktioniert
Mit Wehmut blicken viele Winzer auf die heurige Ernte. Die Trockenheit hat massive Einbußen bei der Erntemenge zur Folge: Die Trauben konnten sich nicht zur üblichen Größe ausbilden, beim Weinbauverband Klosterneuburg rechnet man – je nach Region – mit 20 bis 25 Prozent an Einbußen.

Man ist gespannt, was unsere Winzer den Trauben des Jahrgangs entlocken
Umso mehr hängt es heuer aber vom Geschick der Winzer ab, gute Tröpferl zu produzieren. Hier hilft der hohe Zuckerwert, der sich positiv auswirkt. Wer dann die richtige Säureentwicklung erwischt, erhält einen qualitativ hohen Jahrgang 2026. Aber genau der Genuss von bestem Wein, der aufgrund der Begebenheiten 2026 durchaus besonders gut geschmacklich untereinander vergleichbar sein wird, steht im Mittelpunkt der zahlreichen Weinherbst-Events.

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