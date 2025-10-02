Den Weinherbst in vollen Zügen genießen

Seit vielen Jahrhunderten prägt der Wein Alltagsleben, Landwirtschaft und Wirtschaft, auch für den Tourismus spielt er eine wichtige Rolle. Viele weitere Events sind geplant. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Bei hunderten Veranstaltungen gibt es Gelegenheit, Land, Wein, Weinbau und Natur kennen- und lieben zu lernen. So lebt die Tradition auch für die beste Zukunft unserer Kinder weiter. Michael Duscher von der NÖ-Werbung erklärt dazu: „Wir freuen uns auf viele stimmungsvolle Events und heißen alle Gäste im Weinherbst Niederösterreich willkommen!“