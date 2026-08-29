Unsere Florianis sind da, wo Hilfe gebraucht wird

Florianis aus Niederösterreich kämpfen unter herausfordernden Bedingungen täglich gegen Brände auf der Mittelmeerinsel Sardinien: Bei 40 Grad Celsius, bei 30 km/h Wind und hügeligem Gelände eilen sie ihren italienischen Kameraden zu Hilfe und stehen ihnen im Löscheinsatz bei. Und sie lernen auch dazu.
Auch in der zweiten Woche ihres Unterstützungseinsatzes auf Sardinien, der zweitgrößten Mittelmeerinsel, waren die niederösterreichischen Feuerwehrleute schwer gefordert. Nachdem das erste Kontingent mit 25 Einsatzkräften nach einer Woche heimgekehrt ist, waren nun abermals 25 Florianis so gut wie täglich im Brandeinsatz. Und das unter schwersten Bedingungen, wie Temperaturen um 40 Grad Celsius, Windgeschwindigkeiten von 30 km/h – und noch dazu auf sehr hügeligem Terrain.
Wassersparendes Löschen
„Die sardische Taktik, extrem sparsam mit Löschwasser umzugehen, ist äußerst interessant und funktioniert in diesem Gelände sehr gut“, resümiert Teamleader Stephan Steller über neue Erfahrungen. Denn gerade die unterschiedlichen Herangehensweisen der italienischen Kollegen seien besonders wertvoll. Auch Landesfeuerwehr Chef Didi Fahrafellner und sein Stellvertreter Martin Boyer verschafften sich einen Überblick im Kampf gegen Wald und Vegetationsbrände und zogen ihre Lehren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.