Unsere Florianis sind da, wo Hilfe gebraucht wird

Auch in der zweiten Woche ihres Unterstützungseinsatzes auf Sardinien, der zweitgrößten Mittelmeerinsel, waren die niederösterreichischen Feuerwehrleute schwer gefordert. Nachdem das erste Kontingent mit 25 Einsatzkräften nach einer Woche heimgekehrt ist, waren nun abermals 25 Florianis so gut wie täglich im Brandeinsatz. Und das unter schwersten Bedingungen, wie Temperaturen um 40 Grad Celsius, Windgeschwindigkeiten von 30 km/h – und noch dazu auf sehr hügeligem Terrain.