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Landbauer will Brücke

„Notquerung“ als erster Schritt für Marchübergang?

Niederösterreich
30.08.2026 13:00
Brückenverfechter und Winzerhof-Besitzer Küssler: „Bis zum Winter wird das nichts mehr. Hier ist ...
Brückenverfechter und Winzerhof-Besitzer Küssler: „Bis zum Winter wird das nichts mehr. Hier ist seit 120 Tagen zuerst wegen Eis, dann wegen Hitze Sackgasse.“(Bild: zVg)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Es kommt Druck in das Vorhaben einer Marchbrücke im nordöstlichsten Teil des Weinviertels: Diesseits der Grenze spricht sich nun Landesvize Udo Landbauer für eine fixe Brücke statt der „dauergesperrten“ Rollfähre Angern aus und hat schon weitere Planungsschritte parat. Für viele überraschend  tut sich auch auf der anderen Seiten des Grenzflusses einiges.

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Überraschende Wendungen könnte es bei der Querung der March im nördlichen Weinviertel geben. Es wird von beiden Seiten Druck gemacht: FPÖ-Landesvize Landbauer diesseits der Grenze, die Slowakei hat auch schon Pläne in der Schublade – eine regionale Freigabe soll jedenfalls schon passiert sein.

Zitat Icon

Eine Straßenverbindung auch für Kfz in die Slowakei ist vernünftiges Projekt und wirtschaftlich sinnvoll.

FPÖ-Landesvize Udo Landbauer

Bild: FPÖ NÖ

In Angern sind die Meinungen geteilt – politisch tut sich jedenfalls nichts
Die parteilich rot dominierte Gemeindeführung Angerns, wo die Rollfähre seit 120 Tagen außer Betrieb ist, spricht sich aus „Sicherheitsgründen“ zwar gegen eine „ordentliche“ Querung aus, die großen touristischen und wirtschaftlichen Nachteile auf beiden Seiten, die „Krone“ berichtete, lassen den Druck aber steigen. Auf hiesiger Seite spricht sich nun Landesvize Udo Landbauer für eine fixe Brücke aus, indem eine Machbarkeitsstudie aus 2023 auf den aktuellen Stand gebracht werden soll: durch ein Ausloten finanziell und naturräumlich günstiger Trassen.

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4500 Bürger haben für eine fixe Marchquerung unterschrieben
Auch Brückenverfechter Gerhard Küssler, der eine Initiative und 4500 Unterschriften im Rücken hat, meldet Erfolge: In der Slowakei liegt seit Kurzem die Genehmigung einer einspurigen Behelfsbrücke vor – und eine teilweise Kostenübernahme von Investoren bereits unterschriftsreif in der Schublade. „Eine Notbrücke steht in zwei Wochen Bauzeit und wäre ein wichtiger erster Schritt“, freut sich der Heurigenwirt über Landbauers jüngsten Vorstoß, die beiden Staaten endlich „ordentlich“ zu verbinden.

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