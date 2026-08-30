„Notquerung“ als erster Schritt für Marchübergang?

In Angern sind die Meinungen geteilt – politisch tut sich jedenfalls nichts

Die parteilich rot dominierte Gemeindeführung Angerns, wo die Rollfähre seit 120 Tagen außer Betrieb ist, spricht sich aus „Sicherheitsgründen“ zwar gegen eine „ordentliche“ Querung aus, die großen touristischen und wirtschaftlichen Nachteile auf beiden Seiten, die „Krone“ berichtete, lassen den Druck aber steigen. Auf hiesiger Seite spricht sich nun Landesvize Udo Landbauer für eine fixe Brücke aus, indem eine Machbarkeitsstudie aus 2023 auf den aktuellen Stand gebracht werden soll: durch ein Ausloten finanziell und naturräumlich günstiger Trassen.