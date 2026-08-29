Verschwunden: Rätsel um Tiroler Bergretter (52)

Ein Nachbar schlug Alarm

„Er hat immer wieder einmal ein paar Wochen in Deutschland gearbeitet oder war am Berg unterwegs, sodass sich niemand wunderte, wenn er für einige Zeit nicht in Tannheim war“, schildert ein Bekannter des Vermissten. Und engen Familienkontakt hat er offenbar nicht. Jetzt schlug freilich ein Nachbar von Schöll Alarm, ein Unglück wird befürchtet.