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Unfall wird befürchtet

Verschwunden: Rätsel um Tiroler Bergretter (52)

Tirol
29.08.2026 06:00
Wer hat Martin Schöll gesehen? Das letzte Lebenszeichen des Bergfexes gab es am 22. Mai 2026 in ...
Wer hat Martin Schöll gesehen? Das letzte Lebenszeichen des Bergfexes gab es am 22. Mai 2026 in Immenstadt.(Bild: Privat)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Ein mysteriöser Vermisstenfall beschäftigt die Tiroler Polizei. Seit Sonntag ist ein 52-jähriger Tannheimer (Bezirk Reutte) als abgängig gemeldet, zuletzt gesehen wurde er aber im Mai. Das Verschwinden des 52-jährigen Bergretters und Bergführers wirft viele Fragen auf.

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Die Ortsstellen der Bergrettung jenseits des Fernpasses beziehungsweise im Tannheimer Tal posteten zuletzt quasi im Stakkato ein Plakat mit Bildern von Martin Schöll und dem Hinweis, dass der Tannheimer seit 23. August offiziell als vermisst gilt.

Die Polizei ermittelt
Die Pressestelle der Tiroler Polizei bestätigte gegenüber der „Krone“ zwar, dass auf der Polizeiinspektion Grän eine Abgängigkeitsanzeige gemacht wurde, nicht jedoch den Namen des 52-Jährigen. „Die Ermittlungen laufen“, sagte ein Polizeisprecher zur „Krone“.

Abgängiger ist Chef von Bergführerbüro
Martin Schöll ist im Außerfern kein Unbekannter. Er leitet das Bergführerbüro „Tannheim Guides“ in Tannheim, ist selbst als Berg- und Canyoningführer aktiv und gehört der Bergrettung Tannheim an. Außerdem steigt er, wie aus seinem Umfeld zu hören ist, immer wieder auch in Höhlen hinunter.

Zitat Icon

Die Ermittlungen in dem Fall sind derzeit intensiv am Laufen.

Ein Polizeisprecher

Letzte WhatsApp-Nachricht am 9. Juni
Zuletzt gesehen wurde der 52-jährige Einheimische am 22. Mai 2026 gegen 11 Uhr am Bahnhof Immenstadt im grenznahen Deutschland. An diesem Tag hat er dort eine Bekannte mit dem Auto zum Zug gebracht. Seine letzte WhatsApp-Nachricht datiert auf den 9. Juni. Danach verliert sich jegliche Spur.

Ein Nachbar schlug Alarm
„Er hat immer wieder einmal ein paar Wochen in Deutschland gearbeitet oder war am Berg unterwegs, sodass sich niemand wunderte, wenn er für einige Zeit nicht in Tannheim war“, schildert ein Bekannter des Vermissten. Und engen Familienkontakt hat er offenbar nicht. Jetzt schlug freilich ein Nachbar von Schöll Alarm, ein Unglück wird befürchtet.

Hinweise an die Polizei in Grän

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Martin Schöll geben kann, wendet sich an die Polizei Grän unter der Telefonnummer 059133/7153 oder schreibt eine E-Mail an vermisstenfall.martin.schoell@gmail.com.

So sieht der Vermisste aus
Martin Schöll ist 52 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sportlich und hat braun-graue Haare sowie einen Dreitagesbart. Vermutlich trägt er Sportbekleidung.

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