Die grün-schwarze Devise: Immer „eklig“ sein!

„Ich kenn den Platz, ich kenn die Kabine. Verlaufen werd’ ich mich kaum!“ Juri Kirchmayr hat Floridsdorf noch gut im Kopf – spielte er sich doch letzte Zweitliga-Saison im Dress des FAC ins Rampenlicht. „Von dem her ist es schon ein besonderes Spiel für mich“, gesteht der Langenloiser, „aber es hält sich in Grenzen. Denn jetzt will ich mit Wacker möglichst jede Partie gewinnen!“
Dreimal zu Null
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