Reges Interesse! Rapid-Kapitän kurz vor Abschied?

Für Hoff Thorup ist Seidl der perfekte Kapitän, um voranzugehen: „Nicht der, der schreit, laut ist, führt ein Team. Sondern der, der weiß, was ein Team braucht. Matti denkt bei jeder Entscheidung zuerst an die Mannschaft, statt an sich.“ Gegen Sturm läuft Seidl bereits zum 100. Mal in der Bundesliga für Rapid auf – doch es könnte auch das letzte Mal sein. Klubs aus Belgien, den Niederlanden und Polen zeigen reges Interesse. Es könnte jetzt schnell gehen. Doch zuvor möchte der Kapitän mit Rapid nach dem Hearts-Schock ein positives Zeichen setzen ...