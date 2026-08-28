Sieben Verletzte bei „Frontalem“ im Ennstal

Die Frau des Slowaken (32) wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzte und musste vom Rettungshubschrauber ins LKH Leoben geflogen werden. Die drei auf der Rückbank sitzenden Kinder wurden, wie ihr Vater, leicht verletzt – ebenso der Oberösterreicher und seine 36-jährige Frau. Die Leichtverletzten wurden in die Spitäler Leoben und Schladming gebracht.