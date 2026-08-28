Sieben Verletzte bei „Frontalem“ im Ennstal

Einmal mehr schwerer Verkehrsunfall auf der Ennstalbundesstraße (B320): Bei einem Frontalzusammenstoß wurden insgesamt sieben Personen verletzt, darunter drei Kinder.
Ein Slowake (36) war Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B320 in Fahrtrichtung Liezen unterwegs. Bei Weißenbach geriet er aus bis dato ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 40-jährigen Oberösterreichers.
Die Frau des Slowaken (32) wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzte und musste vom Rettungshubschrauber ins LKH Leoben geflogen werden. Die drei auf der Rückbank sitzenden Kinder wurden, wie ihr Vater, leicht verletzt – ebenso der Oberösterreicher und seine 36-jährige Frau. Die Leichtverletzten wurden in die Spitäler Leoben und Schladming gebracht.
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