Biker (47) nach Crash über Autofront geschleudert

Fataler Verkehrsunfall im Tiroler Ski-Mekka Ischgl am Freitag! Auf einer Gemeindestraße kollidierte ein ungarischer Fahrradfahrer (47) kurz vor der Silvrettatherme mit dem Auto eines Einheimischen (54). Der Biker wurde über das Fahrzeug geschleudert und verletzte sich dabei.
Zugetragen hat sich der Unfall zu Mittag um 12 Uhr. Der 47-Jährige fuhr mit dem Fahrrad auf einer Gemeindestraße in Ischgl von Westen kommend in Richtung des Kreuzungsbereichs bei der Silvrettatherme.
Vor der dortigen Parkgarage wollte der 54-Jährige mit dem Auto gerade einparken.
Zum Arzt gebracht
„Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wobei der Ungar über die Front des Pkw geschleudert wurde“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Bei dem Unfall zog sich der 47-Jährige Verletzungen „unbestimmten Grades“ zu. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Biker in die Nachbargemeinde Kappl zu einem Arzt.
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