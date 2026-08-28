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Rescue Operations

Storm Left Several Water Sports Enthusiasts in Distress

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28.08.2026 18:35
Water rescue teams in action
Water rescue teams in action(Bild: Wasserrettung Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Salzburg’s water rescue teams and firefighters were on the scene nonstop Friday evening: A sudden storm caught several water sports enthusiasts off guard on Lake Fuschl, Lake Mondsee, and Lake Wolfgang. All were brought safely ashore. 

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It all happened very quickly on Friday evening. “This time, it wasn’t a thunderstorm front that rolled in. The storm suddenly became violent, as if someone had flipped a switch,” explains Markus Gewolf of the water rescue team. Although the storm warning systems were already active, some of the water sports enthusiasts ignored them. 

Stand-up paddler missing
The series of rescue operations began at Lake Fuschl, where a stand-up paddler was reported missing. The all-clear was given quickly. However, the Fuschl Fire Department then came to the aid of two additional paddlers. 

Water rescue teams rescued several water sports enthusiasts.
Water rescue teams rescued several water sports enthusiasts.(Bild: Wasserrettung Salzburg)

At Lake Wolfgang, five water sports enthusiasts were in distress: in addition to two stand-up paddlers, a rowboat was rescued near the Falkensteinwand. A search operation was also conducted for a kitesurfer and a swimmer. Fortunately, both were unharmed. 

The Mondsee was also the scene of emergency operations due to the storm: Several electric boats, stand-up paddlers, and sailboats were towed to safety. 

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