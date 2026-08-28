Special Format
Chasing Records: Will the Race Continue on Monday?
On Saturday, a special ultra-race kicks off in Kirchschlag, where over 300 athletes will attempt to complete the 6.706-kilometer loop in under an hour for as long as possible. Here’s the twist: The first runner depends on the second.
“I once took part in an event like this in Germany—and it was just cool. But there was nothing like it here, so I got together with a friend and put something together,” said Norbert Lüftenegger about the origins of the “Austria Backyard Ultra Series,” which is now held at nine locations and where, starting at 9 a.m. on Saturday in Kirchschlag near Linz, over 300 athletes will attempt to complete the 6.706 km loop in under an hour for as long as possible.
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