Chasing Records: Will the Race Continue on Monday?

“I once took part in an event like this in Germany—and it was just cool. But there was nothing like it here, so I got together with a friend and put something together,” said Norbert Lüftenegger about the origins of the “Austria Backyard Ultra Series,” which is now held at nine locations and where, starting at 9 a.m. on Saturday in Kirchschlag near Linz, over 300 athletes will attempt to complete the 6.706 km loop in under an hour for as long as possible.